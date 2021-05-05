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Еврокомиссия опубликовала послековидную промышленную стратегию ЕС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия опубликовала в среду новую Промышленную стратегию ЕС, которая призвана учесть в планах индустриального развития новые обстоятельства, возникшие после кризиса COVID-19.

"По мере того, как мы выходим из пандемии COVID-19, мы направляем нашу обновленную Промышленную стратегию на то, чтобы усилить позиции Европы как глобального промышленного лидера, обеспечить конкурентное преимущество в цифровых и зеленых технологиях", - сказал на пресс-конференции исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис.

"Мы будем стремиться к сотрудничеству с партнерами-единомышленниками везде, где сможем, чтобы поддерживать открытую, справедливую и основанную на правилах торговлю, уменьшать стратегическую зависимость, разрабатывать будущие стандарты и правила, - продолжил он. - В то же время мы готовы действовать автономно всякий раз, когда это необходимо, чтобы защититься от недобросовестных действий и сохранить целостность единого рынка".

Обновленная стратегия в основе рассчитана на малые и средние предприятия, которым планируется предоставить адресную финансовую поддержку, а также применить к ним меры, которые позволят им совершить переход к "зеленым" и цифровым технологиям. ЕК назначает словака Васила Худака своим специальным представителем по малым и средним предприятиям.

В числе предлагаемых новшеств – создание инструмента чрезвычайной ситуации на едином рынке. Это структура, которая обеспечит свободное передвижение людей, товаров и услуг по территории союза в случае будущих кризисов.

Уязвимости ЕС

Особое внимание уделено анализу и устранению "стратегических зависимостей" ЕС – как технологических, так и производственных.

В ЕК проанализировали данные по 5,2 тыс. наименованиям товаров импорта в ЕС. Выявлено, что 137 из них (6% от общей стоимости импорта товаров) происходит из уязвимых экосистем и от них ЕС сильно зависит. В основном они находятся в энергоемких отраслях (таких как сырье), в экосистемах здравоохранения (например, фармацевтические ингредиенты), а также имеют отношение к "зеленым" и цифровым технологиям.

Стратегия поддерживает создание новых промышленных союзов в стратегических областях, где они являются лучшим инструментом для оживления деятельности, которая в противном случае не развивалась бы.

Новые альянсы

Брюссель готовит запуск альянса по процессорам и полупроводниковым технологиям, альянса по промышленным данным, периферийным устройствам и облачным технологиям. Готовится создание альянса по космическим пусковым установкам, а также по авиации с нулевым выбросом.

ЕС будет поддерживать свои страны в объединении государственных ресурсов вокруг важных проектов, представляющих общий европейский интерес (IPCEI). В тех областях, где один лишь рынок не может обеспечить прорывные инновации, возможна поддержка из союзного бюджета.

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