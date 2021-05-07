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Великобритания начала подсчет голосов на региональных выборах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Голосование на региональных выборах закрылось по всей Великобритании с самым большим количеством голосов со времени всеобщих выборов 2019 года, сообщает BBC News.

В течение четверга избиратели проголосовали за представителей в шотландский парламент и в парламент Уэльса, а также мэров и местные советы в Англии. Избиратели в Англии и Уэльсе также проголосовали за полицейских и комиссаров по борьбе с преступностью.

Подсчет голосов обычно происходит ночью, но из-за пандемии COVID-19 он начнется в пятницу утром.

Результаты выборов в парламент Уэльса должны быть получены позже в тот же день. В Шотландии подсчет голосов начнется в пятницу, но окончательный результат ожидают получить в воскресенье. Подсчет голосов в Англии в одних графствах пройдет утром в пятницу, в других-в течение выходных.

Из-за пандемии коронавируса выборы в 2020 году были отложены. В этом году около избирательных участков образовались длинные очереди в последние часы перед закрытием.

Великобритания Англия Шотландия Уэльс

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