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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:48Заразились
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Литовская Northway Biotech объявила о создании лекарствa от COVID-19

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Вильнюсе компания Northway Biotech заявила, что при сотрудничестве со швейцарскими коллегами создала лекарство от коронавируса, сообщили в новостях на телеканале LNK.

"Мы передали швейцарцам клинические исследования. В ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство от коронавируса, могу сказать, что да, доведено (создание лекарства - ИФ) до такого уровня, что сейчас проходит клинические исследования", - отметил председатель правления Northway Biotech Владас Бумялис.

По его словам, степень эффективности препарата станет ясна уже в этом году.

Компания приступает к созданию еще одного лекарства от COVID-19, заявил Бумялис. "Также начнем с нуля делать это (производство лекарства - ИФ) с другой американской компанией", - сказал он.

По сообщению компании, созданное в литовских лабораториях лекарство от коронавируса может стать первым в мире. "Пока нет этих лекарств от коронавируса. То, что мы создаем, все равно должно появиться, поскольку не все люди хотят прививаться. Но, если ты не привит и заразишься, тебе нужно то, чем можно лечиться", - сказал Бумялис.

Литва коронавирус

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