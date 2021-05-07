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Львовскую колонию выставили на торги

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Украинское Государственное учреждение "Львовская исправительная колония (№48)" выставлено на аукцион, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. Он написал в своем фейсбуке, что "продолжается распродажа тюрем".

Стартовая цена составляет 132,6 млн грн (около 353 млн рублей).

Согласно объявлению на площадке "Прозорро.Продажи", торги назначены на 3 июня 2021 года.

О начале "Большой приватизации тюрем" Минюст Украины объявил в феврале. Всего планируется выставить на аукционы имущество 35 исправительных пенитенциарных учреждений по всей стране, которые находятся на консервации.

Отмечалось, что каждое из этих учреждений уже прекратило свою "профильную деятельность".

Первым объектом, который был выставлен на аукцион в феврале, стал "Ирпенский исправительный центр №132", который находится в поселке Коцюбинское Киевской области. Общая площадь земельного участка - 8,3 га. Стартовая цена объекта составила 220,2 млн гривен.

Украина Львов

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