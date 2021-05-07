Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе выразили готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание Межправкомиссии.

В ходе разговора был "затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования".

В пресс-службе отметили, что Нетаньяху "проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева".

Путин и Нетаньяху также обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.