Столкновения палестинцев с полицией произошли на Храмовой горе в Иерусалиме

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - На Храмовой горе в Иерусалиме в пятницу вспыхнули беспорядки, в результате которых несколько человек пострадали, сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, столкновения на Храмовой горе произошли между палестинцами и израильскими силами безопасности. Тысячи мусульман собрались там на пятничную молитву - последнюю, которая в этом году приходится на священный для мусульман месяц Рамадан.

В результате беспорядков, по первоначальным данным, пострадали 12 полицейских, а также 53 палестинца.

Сотрудники пограничной полиции Израиля заблокировали Дамасские ворота - главные ворота мусульманского квартала Старого города Иерусалима, чтобы восстановить контроль над ситуацией.

"Полицейские недавно начали применять меры для борьбы с беспорядками, пытаясь восстановить порядок после того, как на Храмовой горе начались ожесточенные столкновения, когда сотни подозреваемых (в нарушении правопорядка - ИФ) начали кидать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности", - цитирует Jerusalem Post заявление полиции.

Ранее полиция Израиля и армия обороны Израиля направили подкрепления в Иерусалим на фоне подготовки к последней пятничной молитве месяца Рамадан на Храмовой горе, а также перекрыли несколько улиц в этом районе, напоминает издание.