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США решили присоединиться к кампании против экстремизма в интернете

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - США присоединяются к кампании "Призыв Крайстчерча" против распространения в интернете контента, пропагандирующего терроризм и экстремизм, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Противодействие использованию Интернета террористами и радикальными экстремистами для вербовки является важным приоритетом для Соединенных Штатов", - говорится в распространенном заявлении Псаки.

Она отметила, что "присоединение к коалиции правительств и компаний, которые поддержали "Призыв Крайстчерча", свидетельствует о необходимости усиления коллективных действий".

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Предыдущий президент США Дональд Трамп отказался от участия Соединенных Штатов в кампании.

Псаки сообщила, что США 14 мая примут участие в виртуальном саммите участников кампании, к которой присоединились более десяти ведущих стран мира и крупнейшие мировые интернет-организации.

Инициатива начала кампании принадлежит премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Начало кампании было положено в 2019 году после того, как экстремист устроил стрельбу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча. В результате погиб 51 человек, около 50 получили ранения и травмы.

США Крайстчерч

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