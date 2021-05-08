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Путин вновь поздравил только народы Грузии и Украины с Днем Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер направил поздравления также народам Грузии и Украины.

"Сегодня наш моральный долг - бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками", - отметил Путин.

Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Владимир Путин День Победы

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