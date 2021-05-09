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Крейсер ВМС США задержал судно с оружием производства России и Китая

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Ракетный крейсер ВМФ США Monterey захватил партию оружия, которое судно без опознавательных знаков незаконно перевозило в Аравийском море. Об этом сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.

В распространенном заявлении говорится, что на судне в тайнике были обнаружены управляемые ракеты российского производства, китайское стрелковое оружие, гранатометы и оптические прицелы.

Все конфискованное оружие находится под охраной до последующей утилизации, начато расследование с целью определения отправителя и получателя груза.

США Аравийское море

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