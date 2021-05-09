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Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 мая

Столкновения в Иерусалиме, обнаружение погибших на месте крушения Ми-2 на Камчатке, задержания судна с российским оружием

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- При столкновениях в Иерусалиме пострадали свыше 80 палестинцев. Волнения не прекращаются несколько дней на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей. Спецпредставители "ближневосточного квартета" призвали стороны проявить сдержанность и уважать статус-кво святых мест.

- Тела погибших были обнаружены на месте крушения вертолета на Камчатке. Информированный источник "Интерфакса" рассказал, что все подробности будут у комиссии управления авиации. Следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.

- Макрон призвал США снять ограничения на экспорт вакцин от COVID-19. По его мнению, это мешает производству препаратов в Европе, а также в бедных странах. Президент Франции предпочёл бы, чтобы США просто передавали необходимые технологии в такие государства как Сенегал, ЮАР и Индия.

- Крейсер ВМС США задержал судно с оружием производства России и Китая. В тайнике на борту были обнаружены управляемые ракеты, стрелковое оружие, гранатометы и оптические прицелы.

- В Москве за день выпало около 75% месячной нормы осадков. Их прирост в результате рекордных дождей к 21:00 субботы составил 39 мм. По уточненным прогнозам синоптиков, дожди в столичном регионе прекратятся в воскресенье утром, не ранее 9:00.

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