Десять десантников США пострадали на учениях в Эстонии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Десять американских десантников были доставлены в больницу Эстонии после приземления на аэродроме Нурмсе в ходе учений Swift Response.

Пресс-атташе посольства США в Эстонии подтвердил газете Postimees, что рано утром 8 мая несколько десантников получили легкие травмы при приземлении. "Это обычная часть воздушных операций", - добавил он.

По его словам, "ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", в то же время трое десантников все еще восстанавливаются после травм ног.

Активная часть маневров началась 5 мая со стрельб систем залпового огня, которые выпустили по целям более двадцати практических снарядов. В ходе учений отрабатывается оборона Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации, в них принимает учение около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Как сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, в ночь на субботу в рамках учений Swift Response на аэродром Нурмси был выброшен десант из порядка 600 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США с боевой техникой и транспортными средствами.

Учения Swift Response являются составной частью серии учений США Defender Europe 21, крупнейших учений Соединенных штатов в Европе за последние 25 лет. Они проходят одновременно в 16 европейских странах с участием 28 тыс. военнослужащих. Помимо Эстонии, воздушно-десантные операции проводятся в Болгарии и Румынии.

Учения Swift Response завершатся 14 мая.