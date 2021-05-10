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Французские военные вновь предупредили Макрона о риске гражданской войны

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Группа проходящих службу французских военных обратилась к президенту Эммануэлю Макрону с письмом в поддержку послания отставных коллег, предупредив его, что уступки исламизму ставят под угрозу выживание страны.

"Мы говорим о выживании нашей страны, о выживании вашей страны", - говорится в письме, опубликованном в консервативном издании Valeurs Actuelles.

"Они (отставные военные - ИФ) жизнь положили на уничтожение исламизма, которому вы идете на уступки на нашей земле", - отмечают авторы послания, адресованного Макрону и кабинету министров Франции.

СМИ отмечают, что неясно, сколько французских военных стоят за этим письмом, и какие у них звания. Под письмом могут свободно подписаться сочувствующие.

В то же время сами авторы послания описали себя как молодое поколение военных, непосредственно принимавших участие в операциях, которые Франция начала после атак 2015 года.

"Если гражданская война начнется, военные поддержат порядок на вверенной им территории. (. . .) Гражданская война созревает во Франции, и вы (Макрон - ИФ) прекрасно это знаете", - предупредили авторы письма.

СМИ напоминают, что ранее письмо с аналогичными предостережениями направили в СМИ 20 отставных французских генералов и группа офицеров. Это обращение вызвало большой резонанс во Франции. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал инициативу недопустимым вмешательством военных во внутреннюю жизнь Франции и выпадом против республиканских принципов, а начальник Главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр пообещал наказать авторов письма.

Франция

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