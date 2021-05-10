В Румынии заявили об участии Байдена в саммите "Бухарестской девятки"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден присоединится к встрече по видеосвязи президентов стран-членов восточного фланга НАТО, которая состоится в понедельник в Бухаресте, сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Рад приветствовать Джо Байдена на саммите стран "Бухарестской девятки", который я принимаю сегодня в Бухаресте", - написал он в твиттере.

Йоханнис отметил, что также вместе с президентом Польши Анджеем Дудой приветствует генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в рамках подготовки к саммиту альянса с упором на трансатлантические связи, NATO-2030, оборону и сдерживание.

Glad to welcome @POTUS @JoeBiden🇺🇸 to #Bucharest9 Summit which I host in Bucharest today.Together w/President @AndrzejDuda🇵🇱 we'll also welcome B9 HoS & @jensstoltenberg, in preparation of NATO Summit, focusing on Transatlantic ties, #NATO2030, defence&deterrence on #EasternFlank — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 10, 2021

Как сообщает издание DW, ожидается, что главными темами обсуждения на саммите так называемой "Бухарестской девятки" станут безопасность в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.

Саммит имеет целью координации безопасности позиций стран региона, в нем также примут участие президенты Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы.