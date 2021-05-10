Алиев заявил, что Баку передал Армении около 1,6 тыс. тел погибших в Карабахе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Азербайджан передал Армении около 1,6 тысячи тел армянских военнослужащих, погибших в ходе военных действий в Карабахе осенью прошлого года, заявил президент страны Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны. После окончания военных действий в течение этих шести месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1,6 тысячи тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации", - сказал Алиев.

Он добавил, что после первой карабахской войны в начале 1990-х годов армянская сторона не передала Азербайджану ни одного тела пропавших без вести азербайджанских военнослужащих, которых, по его словам, было около 4 тысяч.

Лавров в свою очередь заявил, что Россия готова к содействовать работе ЮНЕСКО в Карабахе.

"ЮНЕСКО как организация, которая отвечает за сохранение международного культурного наследия тоже заинтересована участвовать в этих усилиях. Мы готовы содействовать созданию условий, которые сделают это возможным. Естественно, мы должны учитывать договоренности на этот счет, позицию заинтересованных сторон", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия желает помочь "решать максимально конструктивно" вопросы, связанные с гуманитарными последствиями войны. Лавров обратил внимание на то, что Россия поддерживает бизнес, готовый работать в Нагорном Карабахе: "Поощряем наши компании участвовать в восстановительных работах, в программах, которые вы запланировали".

Также Лавров выразил уверенность в том, что вопросы границ в Нагорном Карабахе решаемы.

"Мы признательны за высокую оценку роли наших миротворцев. Будем делать все, чтобы, как вы подчеркнули, все исходили из того, что военные аспекты закрыты. Сейчас нужно заниматься деталями "на земле". Там есть делимитации, демаркации (границы - ИФ). Не все просто, но все решаемо, по нашему убеждению. Военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках", - сказал он.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября 2020 года ситуация в регионе обострилась, начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня. Оно предусматривает, что азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.