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Лавров заявил, что визит премьера Азербайджана в РФ ожидается в мае

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник заявил, что российская сторона ожидает визита азербайджанского премьер-министра Али Асадова в РФ в мае.

"Мы ждем председателя правительства Азербайджана в этом месяце с визитом в РФ", - сказал Лавров.

По словам министра, Москва и Баку делают важные шаги по восстановлению роста товарооборота, который незначительно упал из-за пандемии.

"Это практически 3 млрд долларов. Очень солидный результат", - отметил Лавров.

Алиев в свою очередь отметил продолжение позитивной динамики в отношениях Азербайджана с Россией.

Он сообщил, что 10 мая у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого они "поздравили друг друга лично с нашей общей Победой, с победой над фашизмом".

Ранее сообщалось, что Алиев и Лавров во время переговоров обсудили возможный запуск производства российской вакцины "Спутник V" в Азербайджане. Азербайджанский премьер также заявил о передаче Армении военнопленных и тел погибших после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, а Лавров отметил намерение российской делегации обсудить вопросы, связанные с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря.

Россия Азербайджан Ильхам Алиев Сергей Лавров

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