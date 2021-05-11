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Главредом The Washington Post впервые стала женщина

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Журналист Салли Базби стала первой женщиной на посту главного редактора The Washington Post, сообщила эта газета во вторник.

"У Салли Базби выдающийся список достижений и невероятно богатый опыт в руководстве международной новостной организацией", - сказал исполнительный директор The Washington Post Фред Райан.

Базби с 1988 года работала в Associated Press, сначала репортером, а затем - главой бюро. В 2017 году она стала главным редактором агентства. Она сделала ставку на развитие цифрового сторителлинга и расследований, и в 2019 году Associated Press получило Пулицеровскую премию за расследование зверств во время войны в Йемене.

"The Washington Post - это институт с богатым журналистским наследием, который находится в авангарде цифровых медиа... Для меня будет честь возглавить эту невероятную группу журналистов", - сказала Базби.

Она приступит работе 1 июня и сменит Марти Барона, который покинул газету в конце февраля. В Associated Press обязанности главного редактора поделят между собой вице-президент и управляющий директор Брайан Каровиллано и вице-президент Дэвид Скотт.

The Washington Post Салли Базби

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