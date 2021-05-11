Великобритания собралась запретить терапию по изменению сексуальной ориентации

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании собирается законодательно запретить конверсионную терапию, включающую методики по изменению сексуальной ориентации или гендерной идентичности, сообщает телеканал Sky News.

Среди наиболее популярных методов конверсионной терапии эксперт ООН Виктор Мадригал-Борлос назвал физическое, психологическое и сексуальное насилие, электрошок, принудительное лечение, изоляцию и заключение, словесные оскорбления и унижения.

"Как мировой лидер в области прав ЛГБТ, наше правительство всегда было привержено искоренению практики конверсионной терапии. Мы хотим убедиться, что люди в этой стране защищены, и эти предложения значат, что никто не подвергнется насильственной и чудовищной конверсионной терапии", - сказала министр по делам женщин и равноправия Лиз Трасс.

В правительстве отметили, что исследует масштабы конверсионной терапии и опыт тех, кто ей подвергался. Предполагается, что ее жертвам будет положен пакет помощи.

Конверсионную терапию в Великобритании обещают сделать незаконной уже более двух лет. Но, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, это "сложный" вопрос. С тех пор уже три советника правительства по равноправию уволились из-за "враждебной атмосферы" для представителей ЛГБТ.

В 2016 году Всемирная психиатрическая ассоциация объявила о том, что "нет убедительных научных доказательств того, что можно изменить врожденную сексуальную ориентацию". В 2020 году Независимая группа судебно-медицинских экспертов назвала конверсионную терапию одним из видов обмана, недобросовестной рекламы и мошенничества.