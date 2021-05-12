Республиканцы лишили противницу Трампа ключевой роли в Палате представителей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Конгрессмены-республиканцы в среду проголосовали за то, чтобы лишить конгрессвумен Лиз Чейни третьей по значимости партийной должности в нижней палате конгресса, сообщает "Би-би-си".

В сообщениях отмечается, что в ходе голосования за закрытыми дверями подавляющее большинство членов палаты представителей от Республиканской партии поддержали предложение сместить Чейни с поста председателя Конференции республиканцев в Палате представителей.

Ранее с такой инициативой выступили лидеры республиканцев в Палате представителей – партийный организатор Стив Скализ и лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.

Лиз Чейни считается одним из главных критиков в Республиканской партии бывшего президента США Дональда Трампа.

"Мы не можем допустить, чтобы главой Конференции был человек, который постоянно выступает в поддержку идей демократов и защищает взгляды, против которых решительно выступает Республиканская партия", - заявил во вторник вечером близкий союзник Трампа – конгрессмен Джим Джордан.

Сама Чейни в последние дни заявляла, что продолжить критиковать бывшего президента.

На место Чейни, как ожидается, уже на этой неделе будет назначена Элиз Стефани – ярая сторонница Трампа.

Лиз Чейни – дочь бывшего вице-президента США, республиканца Дика Чейни. После беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года она стала одним из немногих республиканцев, проголосовавших за то, чтобы объявить Трампу импичмент. Также Чейни продолжает критиковать Трампа за его утверждения о том, что проигранные им выборы в 2020 году были сфальсифицированы демократами.

Чейни долгое время считалась восходящей звездой Республиканской партии, однако в 2021 году все изменилось: в отличие от нее, основная часть конгрессменов-республиканцев согласилась на сотрудничество с Трампом.

Сам Трамп не скрывает, что поддерживает Стефани и считает нужным лишить Чейни высокой роли в партии.

"Разжигательница междоусобиц Лиз Чейни растеряла почти всю свою поддержку в ее родном штате Вайоминг. Она продолжает, не разбираясь в теме, глупо утверждать, что на выборах 2020 года не было нарушений", - написал бывший президент ранее весной в своем блоге.

Также Трамп критиковал бывшего вице-президента Майка Пенса и лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла за то, что, по его мнению, они недостаточно решительно боролись за пересмотр результатов голосования.

"Мы могли бы получить совершенно другой результат президентских выборов. И тогда наша страна не стала бы превращаться в социалистический кошмар", - убежден он.

Трамп после поражения на выборах неоднократно говорил, что считает нужным исключить из руководства Республиканской партии недостаточно решительных политиков. История с Чейни, по мнению наблюдателей, показывает, что этот процесс идет.

Опросы, проведенные уже после ухода Трампа с поста президента, показывали, что он по-прежнему – самый популярный политик-республиканец. Трамп регулярно заявляет, что подумает об участии в президентских выборах 2024 года.

Маккарти, объясняя коллегам, зачем требуется сместить Чейни, говорил, что без поддержки Трампа республиканцы не смогут завоевать большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в 2022 году.