Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 14.05В России 4 922 901+9 462В мире 161 176 148+725 275

Сторонница Трампа получила ключевую должность в Палате представителей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Конгрессвумен Элиз Стефаник добилась в пятницу избрания на третью по значимости должность у республиканцев в Палате представителей США, сообщает CBS News.

За нее проголосовали 134 конгрессмена от Республиканской партии, тогда как у ее главного соперника – конгрессмена Чипа Роя – 46 голосов. Еще три кандидата получили по одному голосу.

Таким образом завершилась эпопея с заменой председателя Конференции республиканцев в Палате представителей. До недавнего прошлого эту должность занимала Лиз Чейни. Она считается ярым противником бывшего президента США Дональда Трампа и зимой даже голосовала за его импичмент.

В итоге лидеры республиканцев в Палате представителей решили, что Чейни, учитывая ее взгляды, не может оставаться на этом посту. Ранее на этой неделе республиканцы проголосовали за смещение Чейни с занимаемой должности.

"Мы не можем допустить, чтобы главой Конференции был человек, который постоянно выступает в поддержку идей демократов и защищает взгляды, против которых решительно выступает Республиканская партия", - заявил во вторник вечером близкий союзник Трампа - конгрессмен Джим Джордан.

Сама Чейни в последние дни заявляла, что продолжит критиковать бывшего президента.

Лиз Чейни – дочь бывшего вице-президента США, республиканца Дика Чейни. После беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года она стала одним из немногих республиканцев, проголосовавших за то, чтобы объявить Трампу импичмент. Также Чейни продолжает критиковать Трампа за его утверждения о том, что проигранные им выборы в 2020 году были сфальсифицированы демократами.

Чейни долгое время считалась восходящей звездой Республиканской партии, однако в 2021 году все изменилось: в отличие от нее, основная часть конгрессменов-республиканцев согласилась на сотрудничество с Трампом.

Трамп не скрывал, что поддерживает Стефани и считает нужным лишить Чейни высокой роли в партии.

"Разжигательница междоусобиц Лиз Чейни растеряла почти всю свою поддержку в ее родном штате Вайоминг. Она продолжает, не разбираясь в теме, глупо утверждать, что на выборах 2020 года не было нарушений", - написал бывший президент ранее весной в своем блоге.

Трамп после поражения на выборах неоднократно говорил, что считает нужным исключить из руководства Республиканской партии недостаточно решительных политиков. История с Чейни, по мнению наблюдателей, показывает, что этот процесс идет.

Опросы, проведенные уже после ухода Трампа с поста президента, показывали, что он по-прежнему – самый популярный политик-республиканец. Трамп регулярно заявляет, что подумает об участии в президентских выборах 2024 года.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, объясняя коллегам, зачем требуется сместить Чейни, говорил, что без поддержки Трампа республиканцы не смогут завоевать большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в 2022 году.

США Дональд Трамп Элиз Стефаник

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ сочла, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый

ВОЗ сочла, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый

Войска США покинули вторую по величине базу в Афганистане

Войска США покинули вторую по величине базу в Афганистане

В Белоруссии предложили ограничить функцию президента в части издания декретов

Более 100 палестинцев погибли из-за обострения конфликта с Израилем

Более 100 палестинцев погибли из-за обострения конфликта с Израилем
Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID на Украине выросло до 7,5 тыс. с 2,2 тыс. в начале недели

Число новых случаев COVID на Украине выросло до 7,5 тыс. с 2,2 тыс. в начале недели

Почти 350 человек пострадали за ночь в Израиле и Палестине

Почти 350 человек пострадали за ночь в Израиле и Палестине

Что случилось этой ночью: пятница, 14 мая

Пандемия коронавируса

Вакцинация спасла жизни более 11 тысяч пожилых людей в Англии

США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля

США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля

ХАМАС возобновил удары по югу Израиля в ответ на обстрел Газы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');