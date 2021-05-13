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Что случилось этой ночью: четверг, 13 мая

Новая серия авиаударов между Израилем и Палестиной, возобновление работы топлипровода Colonial Pipeline, начало праздника Ураза-байрам у мусульман

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в ночь на четверг. Эта операция стала ответом на проведённую из Газы новую серию ночных пусков ракет по Израилю. Военные, в частности, вели огонь по зданию, в котором базируются разведслужбы палестинского движения ХАМАС, а также - по банку, через который организация проводит финансовые операции. Президент Палестины Махмуд Аббас в телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости прекращения агрессии Израиля против палестинского народа.

- Топливопровод Colonial Pipeline возобновил работу. На возвращение к обычному режиму потребуется несколько дней. Ранее, 7 мая, хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ.

- Пострадавший при стрельбе в Казани мальчик остается в тяжелом состоянии. За жизнь девятилетнего ребенка борются медики. Ранее сообщалось, что в среду самолет Ил-76 МЧС России с девятью пострадавшими из Казани приземлился в Жуковском.

- В Израиле вспыхнули беспорядки на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и ХАМАСОМ в секторе Газа. Полиция задержала 400 участников уличных беспорядков, передает Times of Israel. Во время столкновений с хулиганами ранения получили 36 полицейских.

- Занятия в школе Благовещенска отменили из-за угроз подростка в соцсети. Учебный процесс возобновили только после проверки учебного заведения оперативными службами. Позже сотрудники регионального УФСБ задержали угрожавшего повторить казанские события несовершеннолетнего и возбудили в отношении него уголовное дело.

- Мусульмане отмечают Ураза-байрам. В четверг утром в российских мечетях пройдут праздничные намазы по этому случаю. Праздник длится три дня после 30-дневного поста и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-байрама.

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