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Пострадавший при стрельбе в Казани мальчик остается в тяжелом состоянии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Один ребенок из числа девяти доставленных в Москву пострадавших в результате нападения на школу в Казани находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

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Это, по его данным, девятилетний мальчик, за его жизнь борются медики.

Еще четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ранее в среду в МЧС РФ, самолёт Ил-76 МЧС России с девятью пострадавшими из Казани приземлился в Жуковском в 15:55. Он доставил в Москву девять пострадавших, из которых четверо взрослых и пятеро детей.

По информации источника "Интерфакса", раненые, которых доставил борт МЧС днем в среду, направлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Национальный медцентр нейрохирургии имени Бурденко, университет имени Пирогова, центр хирургии имени Вишневского, и центр имени Сербского.

11 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых. Галявиев был задержан и в среду отправлен под арест. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

12 мая в Татарстане объявлен день траура.

Хроника 03 февраля 2014 года – 12 мая 2021 годаНападения в школах
Казань

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