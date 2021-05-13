Президент Палестины заявил о необходимости прекращения агрессии Израиля

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - О необходимости прекращения агрессии Израиля против палестинского народа заявил президент Палестины Махмуд Аббас в телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщило палестинское информагентство WAFA.

В нем отмечается, что Блинкен со своей стороны заявил, что Вашингтон "прилагает усилия со всеми соответствующими сторонами для достижения спокойствия".

Президент США Джо Байден сообщил журналистам в Белом доме, что провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил уверенность в скорейшем прекращении военных действий.

"Я жду и надеюсь, что это будет завершено раньше, чем позже", - сказал он.

В то же время, Белый дом, информируя о беседе, отметил, что Байден "осудил ракетные обстрелы, в том числе Иерусалима и Тель-Авива, со стороны ХАМАС и других террористических группировок". Президент США выразил "поддержку безопасности Израиля и законному праву Израиля защищать себя и свой народ".

Аббас накануне на совещании руководства заявил, что палестинское руководство "сделает все возможное, чтобы защитить палестинский народ и остановить оккупацию". Он подчеркнул, что "продолжающаяся агрессия против палестинского народа повсюду, в том числе в секторе Газа, превысила все пределы полного пренебрежения ко всем международным нормам и пактам".

Армия обороны Израиля в ночь на четверг нанесла очередные удары по сектору Газа, сообщает газета Jerusalem Post. Ранее сообщалось, что Совет безопасности Израиля принял решение об усилении авиаударов по сектору Газа со стороны. Это решение власти Израиля приняли на фоне продолжающихся ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа.