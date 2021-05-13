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Туристическую группу из России ищут в горах Абхазии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС Абхазии ищут в горах Сухумского района туристов из России, сообщает в среду пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В верховьях реки Гумиста в Сухумском районе сотрудники МЧС Абхазии в среду вели поиски туристической группы из шести человек из России. 12 мая в 11:20 мск в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь спасателей. Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения, однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов", - говорится в сообщении.

Поиск туристической группы продолжится в четверг.

"Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии планирует направиться навстречу туристам в район СухумГЭС. После встречи с ними будет принято решение о месте поиска оставшегося в горах туриста", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС Роман Лабия.

Он уточнил, что туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Абхазия Сухумский район

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