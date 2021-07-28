Чернобыльскую АЭС проверили после сигнала о минировании

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - На Украине следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции, кинологи и взрывотехники проверили Чернобыльскую АЭС после сигнала о том, что ее заминировали, сообщили в полиции Киевской области.

Станцию и близлежащую территорию проверили, бомб там не нашли. После проверки режим аварийной опасности на ЧАЭС сняли.

Во время проверки силовики также несли службу на всей территории зоны отчуждения, дежурили на трех контрольно-пропускных пунктах, патрулировали местность. АЭС охраняли военнослужащие Национальной гвардии Украины. Таакже были привлечены два экипажа ГСЧС.

Сигнал о минировании пришел на электронную почту станции. После этого были перекрыты все КПП на границе территории ЧАЭС, а успевшие проехать внутрь туристы были вынуждены ожидать завершения проверки.