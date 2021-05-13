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Мэрия Парижа намерена сделать центр к 2022 году почти целиком пешеходным

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В мэрии Парижа планируют создать в историческом центре французской столицы с 2022 года специальную зону, в которой будет крайне ограничено движение автотранспорта.

Обсуждение соответствующей инициативы анонсировал заместитель мэра Парижа Давид Бельяр в своем твиттере.

"Эта инициатива позволит сделать так, что дорога будет отдана пешеходам, велосипедистам, общественному транспорту", - говорится в описании.

Речь идет о первых четырех округах Парижа, а также части левого берега, расположенного к северу от бульвара Сен-Жермен. Цель данной инициативы - значительно сократить транзитное движение транспорта.

В парижской мэрии указали, что подобные зоны существуют во многих крупных европейских городах, например, в Мадриде и Милане.

В настоящее время жители Парижа могут выразить свое мнение относительно данной инициативы, а также внести свои предложения.

Мэр Парижа Анна Идальго в ходе своей избирательной кампании в 2020 году обещала "создать пешеходные зоны во всех районах" и "сделать пешеходным центр Парижа".

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