Макрон заявил о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории, сообщает Елисейский дворец.

"Президент Франции напомнил, что Париж выступает за территориальную целостность Армении. Он заявил о необходимости немедленного вывода азербайджанских военных с армянской территории", - говорится в сообщении. В нем указывается, что Макрон обсудил с Пашиняном "развитие событий на границе Армении с Азербайджаном".

"Франция выступает за урегулирование напряженной ситуации в регионе через СБ ООН. Это обеспечило бы региональную стабильность и безопасность", - отмечает Елисейский дворец.

12 мая власти города Горис Сюникской области Армении сообщили о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Пашинян заявил, что действия Азербайджана - "это заранее спланированная провокация, у них фальшивые карты, которыми хотят обосновать, что находятся в рамках границ Азербайджана".

Бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян сообщил, что в зоне инцидента действуют российские военные, которые "ведут переговоры с азербайджанцами, чтобы те вернулись на исходные позиции".

Пашинян поручил главам МИД, Минобороны, секретарю Совбеза начать консультации в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в связи с вводом вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении в Сюникской области.

В свою очередь в пресс-службе ОДКБ заявили, что внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе и при дальнейшем ее обострении готовы предпринять меры, предусмотренные Договором о коллективной безопасности.

В октябре 2020 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщал, что организация может вмешаться в военный конфликт в Карабахе в случае угрозы суверенитету Армении или прямого военного нападения на нее.