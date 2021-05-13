Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:30Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Макрон заявил о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории, сообщает Елисейский дворец.

В миреВ Армении завели дело о нарушении границы военными АзербайджанаЧитать подробнее

"Президент Франции напомнил, что Париж выступает за территориальную целостность Армении. Он заявил о необходимости немедленного вывода азербайджанских военных с армянской территории", - говорится в сообщении. В нем указывается, что Макрон обсудил с Пашиняном "развитие событий на границе Армении с Азербайджаном".

"Франция выступает за урегулирование напряженной ситуации в регионе через СБ ООН. Это обеспечило бы региональную стабильность и безопасность", - отмечает Елисейский дворец.

12 мая власти города Горис Сюникской области Армении сообщили о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Пашинян заявил, что действия Азербайджана - "это заранее спланированная провокация, у них фальшивые карты, которыми хотят обосновать, что находятся в рамках границ Азербайджана".

Бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян сообщил, что в зоне инцидента действуют российские военные, которые "ведут переговоры с азербайджанцами, чтобы те вернулись на исходные позиции".

Пашинян поручил главам МИД, Минобороны, секретарю Совбеза начать консультации в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в связи с вводом вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении в Сюникской области.

В свою очередь в пресс-службе ОДКБ заявили, что внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе и при дальнейшем ее обострении готовы предпринять меры, предусмотренные Договором о коллективной безопасности.

В октябре 2020 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщал, что организация может вмешаться в военный конфликт в Карабахе в случае угрозы суверенитету Армении или прямого военного нападения на нее.

Армения Азербайджан Франция Эммануэль Макрон

Новости по теме

Новости

Российские военные развернули колонну американской бронетехники в Сирии

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Что произошло за день: четверг, 13 мая

Байден заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее хакерам $5 млн в криптовалюте

Посол Израиля в РФ: мы ведем диалог с Москвой в связи с обострением ситуации на палестинских территориях

Посол Израиля в РФ: мы ведем диалог с Москвой в связи с обострением ситуации на палестинских территориях

Украинский ядерный центр счел контролируемыми процессы под куполом ЧАЭС

Украинский ядерный центр счел контролируемыми процессы под куполом ЧАЭС

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');