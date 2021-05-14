Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Японии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана в 71 км юго-восточнее Исиномаки в префектуре Мияги на острове Хонсю (Япония), сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, по интенсивности сотрясений в эпицентре зафиксированное в 02:58 мск в пятницу землетрясения оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6.

Агентство Kyodo отмечает, что предупреждение о цунами не объявлялось.