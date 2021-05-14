Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:06Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Японии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана в 71 км юго-восточнее Исиномаки в префектуре Мияги на острове Хонсю (Япония), сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, по интенсивности сотрясений в эпицентре зафиксированное в 02:58 мск в пятницу землетрясения оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6.

Агентство Kyodo отмечает, что предупреждение о цунами не объявлялось.

Япония Хонсю

Новости
Пандемия коронавируса

Вакцинация спасла жизни более 11 тысяч пожилых людей в Англии

США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля

США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля

ХАМАС возобновил удары по югу Израиля в ответ на обстрел Газы

Colonial Pipeline возобновила подачу топлива всем клиентам

Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа

Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа

Медведчука проверят на причастность к финансированию терроризма

Российские военные развернули колонну американской бронетехники в Сирии

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Что произошло за день: четверг, 13 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');