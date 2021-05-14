Что случилось этой ночью: пятница, 14 мая

Массированный удар Израиля по сектору Газа, домашний арест для Медведчука, возобновление подачи топлива клиентам Colonial Pipeline

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Наземные и воздушные войска Израиля ночью начали массированную атаку на сектор Газа. В операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия. В ЦАХАЛ уточнили, что израильские войска пока не входили в Газу. Боевики ХАМАС в ответ возобновили удары по югу Израиля. Также три ракеты было выпущено по северу Израиля с территории Ливана, но, предположительно, это были ливанские палестинцы, а не "Хезболла".

- Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт в воскресенье. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить военные действия между Израилем и сектором Газа. Между тем телеканал Al Arabiya узнал, что Израиль отклонил предложение Египта о заключении гуманитарного перемирия с ХАМАС. Каир предлагал взять на себя координацию этого процесса.

- Российские военные остановили и развернули колонну бронетехники американских войск в сирийской провинции Хасеке. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, военные США нарушили "протоколы деконфликтации": шесть американских бронеавтомобилей ехали по трассе М-4 по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления.

- Депутат Рады Виктор Медведчук помещен под домашний арест до 9 июля. Его вместе с однопартийцем из "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) обвиняют в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Также в отношении Медведчука начато досудебное расследование по вопросу о его возможной причастности к финансированию терроризма.

- Colonial Pipeline возобновила подачу топлива всем клиентам после хакерской атаки. Однако компания-оператор предупредила, что несколько дней уйдет на то, чтобы все поставки топлива вернулись в обычный режим.

- Исследование показало, что вакцинация спасла жизни более 11 тысяч пожилых людей в Англии. Кроме того, более 30 тысяч пожилых англичан благодаря прививке избежали госпитализации.