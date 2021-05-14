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Медведчука проверят на причастность к финансированию терроризма

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вопрос возможной причастности народного депутата Украины Виктора Медведчука к финансированию терроризма является предметом досудебного расследования, заявил первый заместитель генерального прокурора страны Роман Говда.

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"Они (эпизоды - ИФ) расследуются в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. На данный момент (находятся - ИФ) в стадии досудебного расследования", - сказал Говда в эфире украинского телеканала в четверг, добавив, что на данный момент не намерен разглашать всех обстоятельств.

В четверг Печерский районный суд Киева поместил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно. Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями. Суд также обязал Медведчука сдать документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля (браслет).

Суд огласил только резолютивную часть решения.

В удовлетворении ходатайства защиты о взятии на поруки Медведчука отказано. Определение может быть обжаловано в течение пяти дней в Апелляционный суд, полный текст определения будет оглашен 18 мая 2021 года.

Сторона обвинения ходатайствовала о взятии Медведчка под стражу с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.

Народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

Украина Виктор Медведчук

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