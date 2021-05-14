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ХАМАС возобновил удары по югу Израиля в ответ на обстрел Газы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Боевики палестинского движения ХАМАС в ночь на пятницу возобновили пуски ракет по городам на юге Израиля, сообщает The Times of Israel.

В ХАМАС утверждают, что запустили 50 ракет.

Сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, заработали в городах Ашдод, Беэр-Шева и других городах на юге Израиля.

В ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа. The Times of Israel со ссылкой на заявление ХАМАС сообщает, что в течение нескольких минут Израиль нанес более 150 авиаударов.

Премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продлится "столько, сколько потребуется", передает The Jerusalem Post.

"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово еще не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал он.

Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские боевики начали ракетные обстрелы территории Израиля в поддержку палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Те выступили против решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в населенном пункте Шейх Джаррах. В Иерусалиме и других израильских городах произошли столкновения между арабами и евреями, а также с полицией, которые переросли в ракетные обстрелы Израиля и Палестины.

В Израиле погибли семь человек, в Палестине - 109, в том числе 28 детей.

13 мая израильское военное командование подготовило план наземного наступления на сектор Газа.

Израиль Сектор Газа ХАМАС Биньямин Нетаньяху

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