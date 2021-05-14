ХАМАС возобновил удары по югу Израиля в ответ на обстрел Газы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Боевики палестинского движения ХАМАС в ночь на пятницу возобновили пуски ракет по городам на юге Израиля, сообщает The Times of Israel.

В ХАМАС утверждают, что запустили 50 ракет.

Сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, заработали в городах Ашдод, Беэр-Шева и других городах на юге Израиля.

В ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа. The Times of Israel со ссылкой на заявление ХАМАС сообщает, что в течение нескольких минут Израиль нанес более 150 авиаударов.

Премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продлится "столько, сколько потребуется", передает The Jerusalem Post.

"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово еще не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал он.