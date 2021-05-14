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Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа

Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа
Удары армии Израиля по Газе 13 мая 2021 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащие воздушных и наземных войск Армии обороны Израиля ведут наступление на сектор Газа, сообщается в твиттере ЦАХАЛ.

Как отмечает The Times of Israel, в операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия.

Также Армия обороны Израиля приказала всем жителям страны, находящимся в пределах 4 километров от границы с сектором Газа, укрыться в бомбоубежищах и не покидать их до дальнейших указаний. По данным The Times of Israel, это мера предосторожности, и серьезного ответного удара по израильской территории не ожидается.

Накануне израильское военное командование разработало план наземной операции в секторе Газа. К границе были переброшены дополнительные войска, в том числе бронетанковые бригады и подразделения десантников.

Обстановка в Израиле и секторе Газа обострилась после того, как боевики начали ракетные обстрелы израильской территории в поддержку палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Те изначально выступили против решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в населенном пункте Шейх Джаррах. Этот конфликт перерос в военное противостояние армии Израиля и боевиков ХАМАС.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" (некоторые организации "Исламского джихада" запрещены в РФ) выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Большинство ракет было перехвачено системой ПВО "Железный купол", еще около 350 упали на территории сектора Газа. В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 700 целям в секторе Газа.

По данным палестинского Минздрава, с понедельника в результате ударов Израиля погибли 109 человек, в том числе 28 детей. Пострадал 621 человек. С израильской стороны погибли семь человек, в том числе один ребенок.

Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту. Предлагается провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль Сектор Газа

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