Российские военные развернули колонну американской бронетехники в Сирии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Патруль российской военной полиции блокировал и развернул колонну американской бронетехники, которая передвигалась по трассе М-4 в сирийской провинции Хасеке по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов.

"На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления", - сказал Карпов на брифинге в четверг.

По его словам, американская колонна "была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении".

В конце августа прошлого года сообщалось о транспортном инциденте между российскими и американскими военными в Сирии. СМИ США сообщили тогда, что 25 августа несколько военнослужащих США получили травмы в сирийской провинции Хасеке, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство. Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение.

В свою очередь российские военные заявили, что транспортный инцидент в Сирии произошел после попытки американских военных заблокировать проезд патруля военной полиции РФ по заранее согласованному маршруту.

Минобороны России сообщало в те дни, что транспортный инцидент в Сирии обсуждался в ходе телефонного разговора начальников генеральных штабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли.