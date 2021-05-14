Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:30Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Сухопутные войска Израиля не входили в сектор Газа

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля уточняет, что в настоящее время в секторе Газа нет наземных войск ЦАХАЛ, передает The Times of Israel.

Издание поясняет, что некоторые формулировки, использованные представителями Армии обороны Израиля, ввели в заблуждение западных репортеров. В итоге такие СМИ, как The New York Times и Washington Post сообщали о старте сухопутной операции на территории Газы. Эта информация основывалась, в частности, на словах представителя ЦАХАЛа, заявившего, что военнослужащие "находятся в секторе Газа".

The Times of Israel отмечает, что действительно некоторые израильские военные находятся в той части сектора Газа, которая де-факто и так контролируется Израилем, но это нельзя считать "сухопутной операцией".

Израильские ВВС проводят в ночь на пятницу вместе с сухопутными силами массированный обстрел сектора Газа. В операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия.

Израильские СМИ с самого начала поясняли, что такие обстрелы нельзя считать стартом сухопутной операции Израиля в секторе Газа.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

10
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль Сектор Газа

Новости по теме

Новости

США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля

ХАМАС возобновил удары по югу Израиля в ответ на обстрел Газы

Colonial Pipeline возобновила подачу топлива всем клиентам

Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа

Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа

Медведчука проверят на причастность к финансированию терроризма

Российские военные развернули колонну американской бронетехники в Сирии

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Что произошло за день: четверг, 13 мая

Байден заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');