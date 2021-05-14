Сухопутные войска Израиля не входили в сектор Газа

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля уточняет, что в настоящее время в секторе Газа нет наземных войск ЦАХАЛ, передает The Times of Israel.

Издание поясняет, что некоторые формулировки, использованные представителями Армии обороны Израиля, ввели в заблуждение западных репортеров. В итоге такие СМИ, как The New York Times и Washington Post сообщали о старте сухопутной операции на территории Газы. Эта информация основывалась, в частности, на словах представителя ЦАХАЛа, заявившего, что военнослужащие "находятся в секторе Газа".

The Times of Israel отмечает, что действительно некоторые израильские военные находятся в той части сектора Газа, которая де-факто и так контролируется Израилем, но это нельзя считать "сухопутной операцией".

Израильские ВВС проводят в ночь на пятницу вместе с сухопутными силами массированный обстрел сектора Газа. В операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия.

Израильские СМИ с самого начала поясняли, что такие обстрелы нельзя считать стартом сухопутной операции Израиля в секторе Газа.