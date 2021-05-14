Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт в воскресенье

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН соберется на заседание в воскресенье, чтобы обсудить конфликт между Израилем и Палестиной, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в твиттере.

"США будут продолжать активно участвовать в дипломатии на самом высоком уровне, чтобы попытаться снизить напряженность", - отметила она.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной в последние несколько дней. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются, как и ответные удары Армии обороны Израиля по объектам в Палестине.

В ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа. В операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия. Боевики палестинского движения ХАМАС в ответ возобновили пуски ракет по городам на юге Израиля.

По имеющимся данным, с понедельника в Израиле погибли семь человек, в Палестине - 109, в том числе 28 детей.