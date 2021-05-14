Генсек ООН призвал к срочной деэскалации палестино-израильского конфликта

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить военные действия между Израилем и сектором Газа.

"Я призываю к немедленной деэскалации и прекращению военных действий в Газе и Израиле. Уже погибло слишком много ни в чем не повинных гражданских лиц. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе", - написал Гутерреш в твиттере.

Как сообщала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Совет безопасности ООН соберется на заседание в воскресенье, чтобы обсудить конфликт между Израилем и Палестиной.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается особо напряженной с начала недели. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются, как и ответные удары Армии обороны Израиля.

В ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа. ХАМАС в ответ возобновил удары по югу Израиля.

По последним данным, с понедельника в Израиле погибли семь человек, в Палестине - 109, в том числе 28 детей.