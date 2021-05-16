Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 мая

Ракетные обстрелы в Израиле и секторе Газа, манифестации в поддержку палестинцев, приостановленное членство в "Единой России" петербургского мундепа Гогуадзе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька потребовал разъяснений от Москвы по работе посольства. По его словам, Москва должна объяснить, что означает внесение Чехии в список недружественных стран и как это отразится на "практической работе посольства и генеральных консульств" в РФ. Правительство России 13 мая утвердило список иностранных государств, "совершающих недружественные действия". В него вошли США и Чехия.

- ХАМАС в ночь на воскресенье продолжил ракетный обстрел Израиля в ответ на массированные удары Израиля по сектору Газа. Палестинские медики сообщили, в результате ударов в ночь на воскресенье погибли четыре человека, 25 получили ранения.

- В Бельгии, Франции и Лондоне прошли манифестации в поддержку палестинцев. Около 3 тысяч человек вышли в субботу на улицы Брюсселя, чтобы отметить очередную годовщину начала исхода палестинцев во время возникновения Государства Израиль.

- "Единая Россия" приостановит членство в партии петербургского муниципального депутата Марата Гогуадзе, которого ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца по делу о мошенничестве.

- СМИ потребовали от Израиля объяснить уничтожение новостных офисов агентства Associated Press, телекомпании "Аль-Джазира" и других СМИ в Газе. Ранее сообщалось, что Израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ.

- Минобрнауки заявило о готовности вузов перейти на дистанционку в случае подъема заболеваемости COVID-19. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что Россия получила такой опыт во время пандемии и теперь может в любой момент перейти как к формату онлайн обучения, так и к дистанционному приему в учебные заведения.