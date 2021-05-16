В Хьюстоне нашли пропавшего тигра

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пропавший тигр был найден в Хьюстоне, сообщило в субботу полицейское управление города, передает NBC News.

В коротком видео, опубликованном в твиттере Хьюстонской полицией, командир Рон Борза гладит животное и говорит, что искал его целую неделю.

HPD Major Offenders Commander Ron Borza is relieved "India" the 🐅 is now safe: https://t.co/3w2CZznKu9 pic.twitter.com/RiNviPFzq3 — Houston Police (@houstonpolice) May 16, 2021

Власти искали 9-месячного самца с тех пор, как он был впервые замечен в воскресенье в районе западного Хьюстона. В тот момент его чуть не застрелил помощник шерифа, прежде чем его увез в машине Виктор Уго Куэвас, который, как утверждает полиция, является владельцем животного. Адвокат Куэваса, Майкл У. Эллиот, настаивал на том, что его клиент не являлся владельцем тигра, а только иногда заботился о животном для фактического владельца.

Куэвас был арестован в понедельник полицией Хьюстона и обвинен в уклонении от ареста за то, что якобы бежал из своего дома с тигром после того, как офицеры ответили на звонок об опасном животном.

Закон Техаса разрешает заводить тигров и других "опасных диких животных", но заявители должны зарегистрировать животное и содержать его в клетке.