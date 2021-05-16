Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:10Заразились
на 15.05В России 4 931 691+8 790В мире 161 894 208+718 060

В Хьюстоне нашли пропавшего тигра

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пропавший тигр был найден в Хьюстоне, сообщило в субботу полицейское управление города, передает NBC News.

В коротком видео, опубликованном в твиттере Хьюстонской полицией, командир Рон Борза гладит животное и говорит, что искал его целую неделю.

Власти искали 9-месячного самца с тех пор, как он был впервые замечен в воскресенье в районе западного Хьюстона. В тот момент его чуть не застрелил помощник шерифа, прежде чем его увез в машине Виктор Уго Куэвас, который, как утверждает полиция, является владельцем животного. Адвокат Куэваса, Майкл У. Эллиот, настаивал на том, что его клиент не являлся владельцем тигра, а только иногда заботился о животном для фактического владельца.

Куэвас был арестован в понедельник полицией Хьюстона и обвинен в уклонении от ареста за то, что якобы бежал из своего дома с тигром после того, как офицеры ответили на звонок об опасном животном.

Закон Техаса разрешает заводить тигров и других "опасных диких животных", но заявители должны зарегистрировать животное и содержать его в клетке.

США Хьюстон

Новости

Израиль нанес удар по дому военного лидера движения ХАМАС

МИД КНР раскритиковал вывод войск США из Афганистана

МИД КНР раскритиковал вывод войск США из Афганистана

В Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев

В Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев

ХАМАС в ночь на воскресенье продолжил ракетный обстрел Израиля

Дипломатическое противостояние

Посол Чехии потребовал разъяснений от Москвы по работе посольства

Посол Чехии потребовал разъяснений от Москвы по работе посольства

Военно-воздушные силы Израиля нанесли массированные удары по Газе

Военно-воздушные силы Израиля нанесли массированные удары по Газе

СМИ потребовали от Израиля объяснить уничтожение новостных офисов

СМИ потребовали от Израиля объяснить уничтожение новостных офисов

В Бельгии и Франции прошли манифестации солидарности с народом Палестины

В Бельгии и Франции прошли манифестации солидарности с народом Палестины

РФ предложила Москву в качестве площадки для переговоров ближневосточных стран

Дипломатическое противостояние

ЕС выразил сожаление по поводу указа РФ о недружественных государствах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');