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Азербайджан начал широкомасштабные военные учения

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана приступили к учениям, которые продлятся до 20 мая, сообщает в воскресенье Минобороны страны.

"В учениях под руководством министра обороны будет задействовано до 15 тыс. личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в учениях основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в ходе Карабахской войны, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

Азербайджан

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