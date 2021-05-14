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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Карабаха

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном поздно вечером 13 мая по инициативе армянской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны затронули недавний инцидент на армяно-азербайджанской границе, Путин подчеркнул необходимость строго выполнять все положения заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана и соблюдать режим прекращения огня.

Пашинян в ходе разговора заявил о решении официально обратиться в ОДКБ для начала консультаций в связи с ситуацией в Сюникской области, где азербайджанские военные нарушили границу.

С российской стороны подтвержден настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. Пашинян выразил признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия. Были также затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Власти города Горис Сюникской области Армении сообщили в среду, 12 мая, о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Накануне Пашинян поручил главам МИД, Минобороны, секретарю Совбеза начать консультации в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности в связи с вводом вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении. Утром в пятницу Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана продолжают оставаться в Сюникской области.

В свою очередь в МИД Азербайджана назвали неадекватной реакцию Еревана на процессы по согласованию азербайджано-армянской границы и призывали власти Армении не использовать ситуацию в предвыборных внутриполитических целях.

Армения Азербайджан Владимир Путин Никол Пашинян

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