Минск передаст в международный трибунал доказательства геноцида белорусов в годы ВОВ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует в ближайшее время предоставить в международный трибунал доказательства геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"В ближайшее время мы также планируем представить в международный трибунал достаточный объем доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны", - подчеркнул Швед.

Он уточнил, что белорусской стороной установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые, по его словам, "числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов".

"В первую очередь, литовских батальонов СС, Армии Крайовой. Они еще живы, нам известно их место жительства. (...) Поэтому сейчас готовятся соответствующие материалы, будут направлены поручения об оказании правовой помощи в эти государства, чтобы соответствующие правоохранительные органы этих государств провели с ними процессуальные действия рамках уголовного дела о геноциде", - рассказал генпрокурор.

По словам Шведа, результаты проведенных раскопок некоторых мест массового уничтожения белорусских граждан показывают, что масштабы трагедии народа на сегодняшний день в полной мере неизвестны. Он отметил, что Генпрокуратура располагает данными о сотнях ранее неизвестных либо мало изученных мест массового уничтожения населения.

В начале апреля в Белоруссии было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Генпрокурор Швед заявил, что это делается "в целях социальной и исторической справедливости, устранения "белых" пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности".