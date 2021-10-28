Лукашенко предложил генпрокурору России расследовать геноцид белорусов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генпрокурором России Игорем Красновым попросил его лично подключиться к расследованию фактов геноцида белорусского и советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "БелТА".

Он отметил, что Минск по предложению Генпрокуратуры Белоруссии начал "очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа" на территории республики в тот период.

"Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид", - заявил Лукашенко. - Мы должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они любят сейчас говорить".

Говоря о сотрудничестве Генпрокуратур двух стран, президент отметил, что оно всегда происходило без проблем, и заверил, что так будет и впредь.

"Таких отношений с белорусскими коллегами, которые у нас сейчас есть, у российской прокуратуры нет ни с одной прокуратурой мира. Ежегодно с генеральным прокурором Республики Беларусь мы сверяем часы, учитывая международную и региональную повестку, формируем приоритетные направления нашей работы на ближайшее время", - заявил Краснов.

В мае генпрокурор Белоруссии Андрей Швед говорил, что в рамках расследования уголовных дел о геноциде были выявлены еще живые нацистские преступники и ранее неизвестные захоронения. Он пообещал представить наработки следствия в международный трибунал.

В России уголовные дела о преступлениях времен Великой Отечественной войны возбуждает и расследует Следственный комитет.