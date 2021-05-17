Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:40Заразились
на 16.05В России 4 940 245+8 554В мире 162 521 726+627 518

Байден заявил об усилиях США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что американская администрация работает с Палестиной и Израилем над тем, чтобы прекратить конфликт между ними, привлекая к этому региональных партнеров.

В миреАрмия Израиля за неделю насчитала 3,1 тыс. ракет, запущенных из ГазыАрмия Израиля за неделю насчитала 3,1 тыс. ракет, запущенных из ГазыЧитать подробнее

"Моя администрация намерена продолжать привлекать палестинцев, израильтян и других региональных партнеров к работе по обеспечению устойчивого спокойствия", - сказал президент в видеозаписи, которая транслировалась на мероприятии в Белом доме, посвященном мусульманскому празднику Ураза-байрам.

"Мы считаем, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности и в равной мере пользоваться свободой, процветанием и демократией", - добавил Байден.

Некоторые видные мусульманские правозащитные группы в США бойкотировали это мероприятие, заявив, что администрация Байдена "помогает, поощряет и оправдывает" израильские авиаудары по палестинцам в Газе, сообщают СМИ.

Пресс-служба Армии обороны Израиля рано утром в понедельник возобновила массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным СМИ, израильские самолеты нанесли серию тяжелых авиаударов по нескольким районам города Газа рано утром в понедельник, атака продолжалась в течение 10 минут. В результате погибли не менее 40 человек.

ХАМАС также продолжил ракетные пуски по гражданским районам Израиля, отмечается в сообщениях.

Накануне министр обороны Израиля Бени Ганц предупреждал военных, что ожидает продолжения операции против ХАМАС. Это произошло на фоне призывов международного сообщества к сторонам конфликта на Ближнем Востоке положить конец эскалации в ситуации вокруг сектора Газа и мирно урегулировать разногласия.

США Израиль ХАМАС Джо Байден

Новости по теме

Новости

Армия Израиля сообщила о возобновлении ударов по целям в секторе Газа

Пандемия коронавируса

В Великобритании смягчают антиковидные ограничения

В Великобритании смягчают антиковидные ограничения

Армия Израиля за неделю насчитала 3,1 тыс. ракет, запущенных из Газы

Армия Израиля за неделю насчитала 3,1 тыс. ракет, запущенных из Газы

Два человека погибли в результате обрушения трибуны в синагоге под Иерусалимом

Десятки людей пострадали при обрушении трибуны в израильском Гиват-Зееве

Израильский генерал счел рекордным масштаб обстрелов из сектора Газа

Израильский генерал счел рекордным масштаб обстрелов из сектора Газа

ВВС Израиля нанесли удар по арсеналам ХАМАС

Зашедший в Черное море британский корабль взял курс на Одессу

Зашедший в Черное море британский корабль взял курс на Одессу
Пандемия коронавируса

Турция ослабит коронавирусные ограничения

Турция ослабит коронавирусные ограничения

Российские военные сообщили о корабле ВМС Великобритании в Черном море

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');