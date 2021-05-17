Байден заявил об усилиях США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что американская администрация работает с Палестиной и Израилем над тем, чтобы прекратить конфликт между ними, привлекая к этому региональных партнеров.

"Моя администрация намерена продолжать привлекать палестинцев, израильтян и других региональных партнеров к работе по обеспечению устойчивого спокойствия", - сказал президент в видеозаписи, которая транслировалась на мероприятии в Белом доме, посвященном мусульманскому празднику Ураза-байрам.

"Мы считаем, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности и в равной мере пользоваться свободой, процветанием и демократией", - добавил Байден.

Некоторые видные мусульманские правозащитные группы в США бойкотировали это мероприятие, заявив, что администрация Байдена "помогает, поощряет и оправдывает" израильские авиаудары по палестинцам в Газе, сообщают СМИ.

Пресс-служба Армии обороны Израиля рано утром в понедельник возобновила массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным СМИ, израильские самолеты нанесли серию тяжелых авиаударов по нескольким районам города Газа рано утром в понедельник, атака продолжалась в течение 10 минут. В результате погибли не менее 40 человек.

ХАМАС также продолжил ракетные пуски по гражданским районам Израиля, отмечается в сообщениях.

Накануне министр обороны Израиля Бени Ганц предупреждал военных, что ожидает продолжения операции против ХАМАС. Это произошло на фоне призывов международного сообщества к сторонам конфликта на Ближнем Востоке положить конец эскалации в ситуации вокруг сектора Газа и мирно урегулировать разногласия.