Семья Байденов заработала за 2020 год чуть более $600 тысяч

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден заработали за прошлый год чуть более $600 тысяч, свидетельствуют данные налоговых деклараций, обнародованные Белым домом. При этом вице-президент Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф получили в 2020 году свыше $1,6 млн.

Отмечается, что Байдены заплатили $157 тысяч федерального подоходного налога с эффективной ставкой 25,9 %.

Кроме того, президент и первая леди заплатили подоходный налог в штате Делавэр в размере $28 тысяч и $443 в штате Вирджиния.

При этом они пожертвовали $30 тысяч 10-ти различным благотворительным организациям.

Самым крупным пожертвованием стали $10 тысяч, выделенные Фонду имени сына Джо Байдена - Бо Байдена, который скончался в 2015 году от онкологии.

Тем временем вице-президент и ее супруг заработали за 2020 год около $1,7 млн. Из них они заплатили $621 тысячу федерального подоходного налога по эффективной ставке в размере 36,7%.

Харрис с супругом также заплатили $125 тысяч подоходного налога в Калифорнии, а Эмхофф заплатил $57 тысяч подоходного налога в округе Колумбия.

На благотворительность в 2020 году семья Харрис пожертвовала $27 тысяч.