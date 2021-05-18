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В Австрии перестанут использовать вакцину AstraZeneca

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Австрии планируют перестать применять вакцину компании AstraZeneca от коронавируса в связи с проблемами при поставках и случаями образования тромбов у вакцинируемых, сообщают европейские СМИ.

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"Мы, возможно, продолжим использовать первые дозы до начала июня, а потом прекратим делать это... Использование вакцины AstraZeneca будет прекращено", - приводят СМИ слова министра здравоохранения Австрии Вольфганга Мюкштайна.

Он отметил, что это вызвано, в частности, постоянными задержками в поставках, а также нежеланием населения вакцинироваться этим препаратом из-за сообщений о случаях образования тромбов.

За время пандемии в Австрии выявили свыше 638 тыс. случаев COVID-19, около 10,4 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией.

Австрия коронавирус AstraZeneca

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