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РФ начала строить в Китае IV очередь Тяньваньской АЭС и II очередь АЭС "Сюйдапу"

РФ начала строить в Китае IV очередь Тяньваньской АЭС и II очередь АЭС "Сюйдапу"
Тяньваньская атомная электростанция в Китае
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия начала строительство в Китае четвертой очереди Тяньваньской АЭС (ТАЭС), включающей энергоблоки NN7-8, и второй очереди АЭС "Сюйдапу" с блоками NN3-4.

Торжественная церемония начала строительства состоялась в среду при участии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в формате видеоконференции.

Путин заявил о готовности России и далее вносить вклад в обеспечение энергобезопасности Китая. На церемонии начала сооружения новых блоков Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" президент РФ подчеркнул, что этот проект "внесет конкретный вклад в поддержание энергетической безопасности КНР". "Китайские потребители будут обеспечены дополнительными объемами недорогой и чистой электроэнергии", - сказал Путин.

Президент РФ назвал строительство АЭС в Китае знаковым проектом и подчеркнул, что "они отвечают самым современным требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам".

Новые блоки, сообщил Путин, планируется ввести в строй в 2026 и 2028 годах.

Президент подчеркнул, что на всех стройплощадках, где работают китайские и российские атомщики, а также привлекаемые на подрядной основе специалисты, соблюдаются жесткие нормы санитарной безопасности.

Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения "вышли на самый высокий в истории уровень", и выразил удовлетворение, что "все достигнутые на высшем уровне договоренности (в атомной сфере - ИФ) неуклонно выполняются".

Он добавил, что "впереди у России и Китая будет еще много амбициозных и успешных проектов и начинаний".

"Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения АЭС, инновационного партнерства в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий. Это позволит нашим странам сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, в сокращение выбросов парниковых газов, в реализацию международной климатической повестки и в целом в обеспечение поступательного, устойчивого глобального развития", - заявил Путин.

Мнение китайской стороны

Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь призвал Россию уделить самое пристальное внимание вопросам безопасности при строительстве новых четырех блоков АЭС в Китае.

"Нужно поставить во главу угла безопасность. Создать пример глобального атомно-энергетического сотрудничества. Безопасность - жизненно важная гарантия атомной промышленности. Атомная безопасность не имеет границ. Стороны всегда должны уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности, предъявлять самые строгие требования к качеству и стандартам строительства и эксплуатации четырёх энергоблоков, создавая глобальный пример по обеспечению атомной безопасности", - сказал Си Цзиньпин на церемонии.

По словам лидера КНР, важно при сотрудничестве в сфере ядерной энергетики в полной мере выявить потенциал взаимодополняемости компетенций Китая и России в сфере рыночных ресурсов, технологий, производстве мощностей, наличии специалистов.

"Нужно стремиться к инновационному развитию, усилить научно-техническое сотрудничество в атомной сфере. Важно (...) сделать упор на охрану окружающей сфере (при деятельности) в атомной сфере ядерной медицине, ядерного топлива. Усилить сотрудничество в области фундаментальных исследований, разработки ключевых технологий", - сказал председатель КНР.

Россия Китай Владимир Путин Си Цзиньпин

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