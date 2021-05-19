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Байден заявил о "подрывных действиях" РФ против норм поведения на морях

Американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, говоря о соблюдении норм поведения на морях, заявил, что такие страны как РФ и КНР оспаривают этот порядок, в связи с чем он вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы видим, что возникла проблема с соблюдением этих правил как из-за быстрого развития технологий, так и подрывных действий таких стран, как Китай и Россия, с которыми я провел прямые обсуждения по этому поводу, в частности с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом (России Владимиром - ИФ) Путиным", - сказал в среду Байден, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны США.

При этом президент напомнил, что свобода навигации и другие основные правила поддерживали глобальную экономику, приносили пользу народам мира, лежали в основе международный экономики и безопасности. В связи с этим Байден подчеркнул, что торговля и перевозки по морю должны оставаться мирными - в Южно-Китайском море, Персидском заливе и "во все большей степени в Арктике".

Также Байден упомянул о задаче Береговой охраны США - добиваться "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, напомнив о недавнем соглашении США и Тайваня в сфере береговой охраны.

Он добавил, что важнейший приоритет внешней политики США - обеспечить бесперебойное функционирование глобальной торговли.

Джо Байден США Владимир Путин Китай Си Цзиньпин

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