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Грызлов заявил о блокировке Киевом работы контактной группы по Донбассу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Украинская сторона заблокировала обсуждение всех вопросов в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявил полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов.

"Условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и вопреки прямым требованиям уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована", - сказал он журналистам по итогам заседания контактной группы 19 мая.

Грызлов добавил, что такая позиция Киева, выраженная в отказе от полноценного общения с представителями самопровозглашенных республик, "крайне негативна и только усугубляет ситуацию".

Он также посетовал, что обстрелы в Донбассе продолжаются, и накануне заседания усилились. Грызлов добавил, что украинская сторона отказывается предоставлять представителям самопровозглашенных республик гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий.

Украина ДНР ЛНР Борис Грызлов

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