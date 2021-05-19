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Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ у границ с Украиной

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на встрече с министром иностранных дел Швеции и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде обсудил обеспокоенность действиями России близ Украины, конфликт в Нагорном Карабахе и гуманитарный кризис в Йемене. Переговоры прошли на полях министерской встречи Арктического совета.

"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Линде обсудили (...) взаимную обеспокоенность в отношении российских действий на Украине и вокруг нее", - отмечается в документе.

По данным госдепа, стороны обменялись мнениями по проблемам гуманитарного кризиса в Йемене, необходимости долгосрочного политического решения конфликта в Нагорном Карабахе, а также подтвердили решительную приверженность Швеции защите принципов ОБСЕ.

Также Блинкен и Линде обсудили важность сотрудничества с целью "продвижения общих приоритетов и целей в Арктике, в том числе смягчение влияний климатических изменений".

Российские войска у границы с Украиной

Сообщения о стягивании российских войск в Крым и к границе с Украиной в районе Донбасса стали поступать в апреле. США оценивали численность российских войск как рекордную с 2014 года. Главы МИД стран "Большой семерки" призывали Россию отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска.

Российская сторона отвечала, что проводит военные учения на своей территории и что передвижения войск РФ никому не угрожают.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, и поставил задачу командующим приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен отмечали сохранение значительных сил ВС России у границ с Украиной.

США Швеция Россия Украина Донбасс Энтони Блинкен Анн Линде

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