Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ у границ с Украиной

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на встрече с министром иностранных дел Швеции и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде обсудил обеспокоенность действиями России близ Украины, конфликт в Нагорном Карабахе и гуманитарный кризис в Йемене. Переговоры прошли на полях министерской встречи Арктического совета.

"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Линде обсудили (...) взаимную обеспокоенность в отношении российских действий на Украине и вокруг нее", - отмечается в документе.

По данным госдепа, стороны обменялись мнениями по проблемам гуманитарного кризиса в Йемене, необходимости долгосрочного политического решения конфликта в Нагорном Карабахе, а также подтвердили решительную приверженность Швеции защите принципов ОБСЕ.

Также Блинкен и Линде обсудили важность сотрудничества с целью "продвижения общих приоритетов и целей в Арктике, в том числе смягчение влияний климатических изменений".