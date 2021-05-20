ЕП принял резолюцию о заморозке соглашения об инвестициях с Китаем

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Европейский парламент в принятой в четверг резолюции резко осудил введенные Китаем санкции против ряда физических и юридических лиц ЕС, включая пятерых евродепутатов.

По мнению европейских парламентариев, "необоснованное и произвольное" решение китайской стороны "представляет собой атаку против фундаментальных свобод. Евродепутаты потребовали от китайских властей отменить "неоправданные ограничительные меры".

При этом они приветствовали внесение одной китайской организации и четырех лиц в европейский санкционный список глобального режима мер за нарушения прав человека.

Резолюция была принята 599 голосами "за", 30 – "против" при 58 воздержавшихся.

Европарламент объявил "обоснованно замороженными" переговоры о ратификации всеобъемлющего соглашения ЕС с Китаем об инвестициях.

Евродепутаты также призвали к пересмотру баланса отношений между ЕС и Китаем. Они высказались за набор автономных мер, таких как законодательство против искажающего воздействия иностранных субсидий на внутренний рынок, запрет на импорт товаров принудительного труда, а также улучшение и усиление регламента ЕС по проверке иностранных инвестиций.

Европарламент подчеркнул, что ЕС также должен адекватно противодействовать угрозам кибербезопасности и гибридным атакам Китая.