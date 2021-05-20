Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

ЕП принял резолюцию о заморозке соглашения об инвестициях с Китаем

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Европейский парламент в принятой в четверг резолюции резко осудил введенные Китаем санкции против ряда физических и юридических лиц ЕС, включая пятерых евродепутатов.

По мнению европейских парламентариев, "необоснованное и произвольное" решение китайской стороны "представляет собой атаку против фундаментальных свобод. Евродепутаты потребовали от китайских властей отменить "неоправданные ограничительные меры".

При этом они приветствовали внесение одной китайской организации и четырех лиц в европейский санкционный список глобального режима мер за нарушения прав человека.

Резолюция была принята 599 голосами "за", 30 – "против" при 58 воздержавшихся.

Европарламент объявил "обоснованно замороженными" переговоры о ратификации всеобъемлющего соглашения ЕС с Китаем об инвестициях.

Евродепутаты также призвали к пересмотру баланса отношений между ЕС и Китаем. Они высказались за набор автономных мер, таких как законодательство против искажающего воздействия иностранных субсидий на внутренний рынок, запрет на импорт товаров принудительного труда, а также улучшение и усиление регламента ЕС по проверке иностранных инвестиций.

Европарламент подчеркнул, что ЕС также должен адекватно противодействовать угрозам кибербезопасности и гибридным атакам Китая.

ЕС Европарламент Китай

Новости

Белый дом счел уже невозможным остановить проект "Северный поток 2"

Шойгу и министр обороны Армении провели вторые за сутки переговоры

Азербайджан понадеялся купить американское оружие после конфликта с Арменией

США обсуждают размещение дополнительных сил в Польше

США обсуждают размещение дополнительных сил в Польше

Украинский депутат, подозреваемый в госизмене, объявлен в розыск

Зеленский заявил о затягивании Россией отвода войск от границ

Меркель сочла, что США пошли Германии навстречу по "Северному потоку 2"

Меркель сочла, что США пошли Германии навстречу по "Северному потоку 2"

Путин поручил эвакуировать россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа

Путин поручил эвакуировать россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer летом 2022 года

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');