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Самый большой в мире айсберг откололся от ледяного шельфа в Антарктике

Самый большой в мире айсберг откололся от ледяного шельфа в Антарктике
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - По данным Европейского космического агентства (ЕКА) в Антарктике от ледяного шельфа откололся А-76, самый большой айсберг в мире в настоящее время. Об этом сообщает NBC News.

Площадь айсберга превышает 4200 квадратных километров. А-76 откололся от шельфового ледника Ронне в море Уэдделла. В ЕКА добавили, что раньше айсберг был частью ледника А-23А, который сейчас также плавает в море Уэдделла.

Ранее самым большим айсбергом был признан B-15, отколовшийся от шельфового ледника Росса в Антарктиде 21 год назад. Его площадь превышала 10800 квадратных километров.

Ученые указывают, что таяние ледяного шельфа в Антарктике ускорилось в последние десятилетия.

Антарктика

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